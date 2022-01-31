Канада отозвала часть сотрудников посольства в Украине

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Власти Канады временно отозвали семьи дипломатов и сотрудников посольства в Киеве, которые не задействованы в оперативной работе, говорится в заявлении правительства страны.

Канадские власти заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в Украине и их главным приоритетом остается безопасность канадцев.

"Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости. Посольство Канады в Украине остается открытым", – говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Канада усилит команду своего посольства в Киеве должностными лицами, обладающими опытом в таких областях, как реформа сектора безопасности, управление конфликтами, демократическая реформа, консульские услуги и дипломатия.

Ранее посольство США в Киеве обратилось с призывом к американским гражданам покинуть территорию Украины из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953762-kanada-otozvala-chast-sotrudnikov-posolstva-v-ukraine/