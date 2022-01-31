Премьер-министр Великобритании отменил визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Борис Джонсон. Фото: Jack Taylor/Getty Images

Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за ситуации, которая сложилась вокруг Украины, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Встреча Джонсона и главы японского правительства Фумио Кисиды должна была состояться в середине февраля. Предполагалось, что на ней политики планировали обсудить тему борьбы с коронавирусом, углеродную нейтральность, украинскую и китайскую тематики.

Однако сейчас стало известно, что премьер Британии отменил предстоящий визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины.

"Как сообщили несколько источников, японская и британская стороны вели приготовления, но Великобритания выступила с предложением об отмене визита в Японию в связи с ростом напряженности ситуации вокруг Украины", - рассказал источник.

В последний раз Кисида и Джонсон виделись на саммите в Глазго, который прошел в ноябре прошлого года.

Ранее из-за скандала с вечеринкой во время локдауна Борису Джонсону предложили уйти в отставку. Но политик заявил, что не собирается этого делать и предложил сосредоточиться на вопросе с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953800-premer-ministr-velikobritanii-otmenil-vizit-v-yaponiyu-iz-za-situatsii-vokrug-ukrainy/