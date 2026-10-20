Ребенок упал в открытый колодец с ледяной водой на севере Казахстана (видео)

В Кокшетау ребенок упал в открытый колодец с ледяной водой. 10-летнего мальчика удалось спасти. Коммунальщики обещают проверить все люки в городе, передает сайт телеканала КТК.

В Кокшетау 10-летний мальчик играл на улице с друзьями и упал в открытый колодец канализации, наполненный ледяной водой. Ребенка сразу удалось вызволить.

Как отмечает телеканал, местных жителей эта история шокировала тем, что подобный случай за последнее время стал уже вторым. Две недели назад 4-летний малыш провалился в яму с водой на неогороженной территории стройки и погиб.

В "Кокшетау су арнасы" заявили, что в настоящее время в городе работают две бригады, которые стараются объезжать и проверять все колодцы, в городе их насчитывается около 15 тыс. После ЧП очередной люк экстренно закрыли.

"До этого колодца еще пока не успели дойти в связи с тем, что у нас кадровые ресурсы очень дефицит, не хватает.

Самое главное - слесарей, чтобы вовремя все это обслужить. И колодец был как-то, он на возвышенности. Мы не думали, что мы заменяли те колодцы, которые более опасны, не видны, старались их", - заявил главный инженер предприятия Казбек Садвакасов.

Источник: КТК.

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