Азербайджанский "Сабах" с казахстанцем Покатиловым проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов

Футболисты азербайджанского "Сабаха" потерпели домашнее поражение от немецкой "Боруссии" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2026/27, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч третьего тура общего этапа прошел на Олимпийском стадионе Баку и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Дубль в составе дортмундцев оформил гвинейский нападающий Серу Гирасси (10 и 53 минуты). Единственный мяч хозяев поля забил южноафриканский защитник Эйден Маккарти (39).

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и отыграл весь матч с капитанской повязкой. Он отразил семь ударов в створ своих ворот.

Чемпионы Азербайджана с тремя очками занимают 23-е место. "Сабах" впервые играет в основной сетке главного еврокубка.

"Боруссия" благодаря второй победе набрала шесть баллов и поднялась на десятую позицию. Но по итогам всего тура немецкая команда опустится ниже.

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