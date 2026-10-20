Азербайджанский "Сабах" с казахстанцем Покатиловым проиграл "Боруссии" в Лиге чемпионов
Опубликовано:
Футболисты азербайджанского "Сабаха" потерпели домашнее поражение от немецкой "Боруссии" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2026/27, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч третьего тура общего этапа прошел на Олимпийском стадионе Баку и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.
Дубль в составе дортмундцев оформил гвинейский нападающий Серу Гирасси (10 и 53 минуты). Единственный мяч хозяев поля забил южноафриканский защитник Эйден Маккарти (39).
Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов вышел в стартовом составе "Сабаха" и отыграл весь матч с капитанской повязкой. Он отразил семь ударов в створ своих ворот.
Чемпионы Азербайджана с тремя очками занимают 23-е место. "Сабах" впервые играет в основной сетке главного еврокубка.
"Боруссия" благодаря второй победе набрала шесть баллов и поднялась на десятую позицию. Но по итогам всего тура немецкая команда опустится ниже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
- Вратаря сборной Казахстана включили в символическую сборную Лиги чемпионов
- Мбаппе побил исторический рекорд Месси в ЛЧ
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2445459-azerbaydzhanskiy-sabah-s-kazahstancem-pokatilovym-proigral-borussii-v-lige-chempionov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах