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    Дилара Аронова
    Редактор

    Дождь и снег прогнозируют в Казахстане 21 октября

    Опубликовано:

    Снежная осень
    Снежная осень. Фото: MoWo/iStock/Getty Images Plus

    21 октября синоптики прогнозируют в регионах Казахстана дождь и снег. Объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

    21 октября ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на севере, юге области туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20, ночью временами 25 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Караганде ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В области Ұлытау ожидается ветер северо-западный, западный утром и днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Алматинской области ветер западный, северо-западный на севере, юге, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с, днем на востоке области временами 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 1 градус.

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    В городе Қонаев ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

    В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

    В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидается заморозки 1 градус. На севере, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

    Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Уральске ночью и утром ожидается туман.

    В Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-западный ночью на северо-востоке области порывы 15 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), на западе, севере, юге, в центре области гололёд. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с.

    В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

    В Мангистауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юге области порывы 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Астане ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на востоке, в горных районах области сильный снег, низовая метель. Ветер северо-западный ночью на западе, севере, юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре области порывы 24-29 м/с.

    В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

    В области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере области ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, юге, в центре области порывы 24-29 м/с.

    В Семее ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20, временами 25 м/с.

    На севере, юге Акмолинской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), на востоке области осадки (дождь, снег). Ночью на севере, востоке области гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

    В Кокшетау ожидается ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью порывы 23 м/с.

    Ночью на востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области небольшие осадки (дождь, снег), на севере, востоке, юге области гололед, низовая метель. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Петропавловске ожидаются ночью небольшие осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

    Ночью на западе, севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

    В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса.

    Ночью и утром на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

    В Костанае 21 октября ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

    В области Жетісу ожидается ветер юго-западный на юге, востоке, в горных районах области 15-20, временами порывы 23-28 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области ожидается высокая пожарная опасность.

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    Дождь и снег прогнозируют в Казахстане 21 октября

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