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      Дилара Аронова
      Редактор

      Скандал с плакатом на матче "Актобе" и "Ордабасы": КФФ оштрафовала оба клуба

      Опубликовано:

      Девушка с плакатом
      Девушка с плакатом. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

      Казахстанская федерация футбола оштрафовала клубы "Актобе" и "Ордабасы" после скандала с плакатом негативного содержания, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КФФ.

      В пресс-службе Казахстанской федерации футбола заявили, что 20 октября прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола.

      На заседании были приняты решения по итогам матча 23 тура Премьер-Лиги сезона 2026 года между командами ФК "Актобе" - ФК "Ордабасы".

      За ненадлежащую организацию, несоблюдение правил безопасности и требований Регламента Чемпионата на ФК "Актобе" наложен штраф в размере 300 МРП (1 297 500 тенге). Клуб должен оплатить штраф до 20 ноября включительно.

      Сообщается, что клуб не обеспечил безопасность официальных лиц матча. Кроме того, в Федерации заявили, что директор ФК "Актобе" Бакытбек Дузельбаев несакционированно прошел в судейскую раздевалку.

      За неподобающее поведение болельщиков команды, выразившееся в скандировании нецензурных высказываний в адрес официальных лиц и использовании оскорбительных выражений в адрес команды соперника, на ФК "Актобе" наложен штраф в размере 200 МРП (865 тыс. тенге). Оплатить штраф необходимо также до 20 ноября.

      За высказывания дискредитирующего характера оштрафован также был главный тренер команды ФК "Актобе" Игорь Черевченко. Он обязан выплатить 50 МРП (216 250 тенге) до 20 ноября.

      ФК "Ордабасы" также оштрафовали, но за задержку матча на три минуты, вследствие позднего выхода команды из раздевалки. Руководство клуба обязано выплатить 60 МРП (259 500 тенге) также до 20 ноября.

      "Соблюдение требований безопасности, регламента соревнований и норм профессиональной этики является обязательным условием проведения футбольных матчей. Клубы несут ответственность за надлежащую организацию матчей, поведение своих представителей и болельщиков, а также соблюдение установленных правил всеми участниками соревнований.

      Федерация последовательно выступает за обеспечение безопасности на стадионах, уважительное отношение между участниками футбольного процесса и создание условий для проведения матчей в соответствии с установленными требованиями", - заявили в Федерации.

      Напомним, на матче между шымкентским "Ордабасы" и "Актобе", который проходил на центральном стадионе Актобе и завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, несовершеннолетние болельщицы показали плакат негативного содержания. Полиция их нашла.

      В присутствии родителей с ними была проведена профилактическая беседа. Родителей привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

      Позже футбольный клуб "Актобе" сделал два заявления после сообщения полиции о том, что родителей несовершеннолетних болельщиц привлекли к ответственности из-за скандального плаката на матче с "Ордабасы".

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      Скандал с плакатом на матче "Актобе" и "Ордабасы": КФФ оштрафовала оба клуба

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