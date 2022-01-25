"Никакой войнушки": Лукашенко заявил, что успехи Беларуси всегда раздражали Запад

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Президент Беларуси на встрече с учеными Национальной академии наук заявил, что Беларуси не нужна война, сообщила пресс-служба Лукашенко.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооруженные силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", - говорит Лукашенко.

Но политик отметил, что это не повод бездействовать. Особенно, учитывая пример Великой отечественной войны.

"Я исхожу из того, что этих ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а может, и боялись, мы должны это демонстрировать", - пояснил Лукашенко.

По его словам, Запад всегда реагировал неадекватными действиями, когда Беларусь делала какие-либо успехи.

"Так сложилось исторически: наши успехи, естественно, не в радость нашим конкурентам, прежде всего геополитическим. Они всегда раздражали и провоцировали так называемый коллективный Запад на неадекватные по отношению к Беларуси действия", - сказал он.

Несмотря на наложенные санкции, Беларусь продолжает развиваться и многого достигла.

Сейчас ситуация усложняется, по словам Лукашенко, нагнетанием ситуации на границе страны, пандемией и "новым витком экономического, политического шантажа".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952895-nikakoy-voynushki-lukashenko-zayavil-chto-uspehi-belarusi-vsegda-razdrazhali-zapad/