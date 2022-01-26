Зеленский объяснил эвакуацию западных дипломатов из Украины "дипломатической игрой"

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз и другие государства не собираются эвакуировать своих дипломатов, передает РИА Новости.

Глава Украины отметил, что выезд сотрудников диппредставительства некоторых стран является "тонкостями сложной дипломатической игры", но не подразумевает неизбежную эскалацию.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих сотрудников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов, еще вовсе не значит, что будет неминуемая эскалация и является тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единственной командой", – сказал Зеленский в своем видеообращении.

Накануне власти Японии призвали своих граждан срочно покинуть Украину.

США рекомендовали своим гражданам не посещать Россию из-за "напряженности" на границе с Украиной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953038-zelenskiy-obyasnil-evakuatsiyu-zapadnyh-diplomatov-iz-ukrainy-diplomaticheskoy-igroy/