Байден допустил введение санкций против Путина из-за Украины

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Joshua Lott / Stringer

Американский президент Джо Байден заявил, что не исключает введение санкций против российского коллеги Владимира Путина в том случае, если Россия вторгнется в Украину, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Президент США, когда его спросили, видит ли он возможным введение санкций лично против Путина в случае вторжения России в Украину, ответил утвердительно. Он также отметил, что эскалация конфликта на российско-украинской границе может изменить мир.

"Если силы двинутся туда, это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир", – заявил Джо Байден.

Ранее американский лидер объяснил, что именно Соединенные Штаты сочтут вторжением России в Украину. По его словам, любое пересечение украинских границ российскими военными США примут за "вторжение". Он отметил, что у российских властей есть и другие сценарии эскалации конфликта в Украине, помимо открытого вторжения военных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952993-bayden-dopustil-vvedenie-sanktsiy-protiv-putina-iz-za-ukrainy/