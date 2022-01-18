Арабская коалиция объявила о начале ударов по столице Йемена

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Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила о начале бомбардировок столицы Йемена в ответ на удары шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) по территории ОАЭ.

В заявлении коалиции говорится, что авиаудары были нанесены по Сане "в ответ на угрозу и военную необходимость", их целью были "лидеры террористов", передает Sky News Arabia.

Сообщается также, что штурмовики F-15 уничтожили две пусковые установки баллистических ракет. В коалиции уточнили, что "виновные в враждебных нападениях на мирных жителей в Саудовской Аравии и ОАЭ будут привлечены к ответственности".

Как пишет РИА Новости, по предварительным данным, известно о четырех погибших в ходе обстрелов и пяти раненых.

Ранее Израиль нанес удар по Латакии возле российской авиабазы Хмеймим. Военные Сирии для отражения атаки использовали системы противовоздушной обороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951630-arabskaya-koalitsiya-obyavila-o-nachale-udarov-po-stolitse-yemena/