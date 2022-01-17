Навального не сняли с учета как склонного к экстремизму и терроризму

Алексей Навальный. Фото: Getty Images/ KIRILL KUDRYAVTSEV / Contributor

Комиссия Исправительной колонии №2 не сняла Навального с учета как склонного к экстремизму и терроризму, передает РИА Новости.

"С учета не сняли", - сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев журналистам.

Петушинский районный суд во Владимирной области отклонил иск оппозиционера к ИК-2.

Ранее в декабре на предварительном заседании Навальный рассказал, что свои свободные два часа в день в колонии он тратит на работу на информационное агентство "Ключ". Тогда представители ИК-2 заявили, что не препятствуют этому.

А на слушании иска по существу судьей Иваном Язевым было зачитан отзыв колонии на иск Навального. Там отмечается, что договор между политическим деятелем и ИА "Ключ" оформлялся без участия руководства ИК-2.

"ИК-2 настаивает на том, что работа осужденных, отбывающих наказание, возможна, но только в рамках договоров и контрактов, которые заключает руководство учреждения", - прочитал Язев.

Представитель колонии заявил, что Навальный официально не трудоустроен в учреждении. Ежемесячно заключенным разрешается тратить девять тысяч рублей на продукты в тюремном ларьке, но можно и больше. При наличии официально зафиксированной зарплаты.

"Никаких препятствий мне не чинят, заработная плата поступает на мой лицевой счет", - сказал Навальный.

Кобзев уточнил, что сверх этого лимита подзащитный приобретать продукты не может.

Судья Язев постановил отказать в удовлетворении судебного иска Навального.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951543-navalnogo-ne-snyali-s-ucheta-kak-sklonnogo-k-ekstremizmu-i-terrorizmu/