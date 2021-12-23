"Нет ни одного материала": Путин прокомментировал ситуацию вокруг Навального

Алексей Навальный. Фото: Getty Images/ KIRILL KUDRYAVTSEV / Contributor

Президент России заявил, что они не получили ни одного материала, подтверждающего факт отравления Навального, передает РИА Новости.

Во время большой пресс-конференции Путину задали вопрос об оппозиционере, который сейчас отбывает срок в колонии во Владимирской области.

"Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации - дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет ни одного материала. Чем это объяснить? Ну ни одного. Про этот "Новичок" или как его там - ну дайте хотя бы", - ответил российский президент.

Путин добавил, что не стоит прикрываться политической деятельностью, совершая противозаконные дела.

"Сидельцы всегда были в каждой стране, есть и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью", - сказал глава России.

По словам Путина, после инцидента с Навальным он лично предлагал канцлеру ФРГ и президенту Франции сотрудничество в этом деле. Но так и не получил от них ответа.

"Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ - дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмем пробы, проверим. Дайте нам основание хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль", - вспоминает российский лидер.

Также политик рассказал, противники утверждали, что Россию нельзя победить. А вместо этого "развалить изнутри". Последнее, как заявил Путин, произошло в годы Первой мировой и в 1990-е годы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948232-net-ni-odnogo-materiala-putin-prokommentiroval-situatsiyu-vokrug-navalnogo/