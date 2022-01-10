Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву и родным погибших казахстанцев

Садыр Жапаров. Фото : Абылай Саралаев / ТАСС

Президент Кыргызстана выразил соболезнования Касым-Жомарту Токаеву, передает 24.kg.

"С глубокой тревогой и болью в сердце воспринял трагические события, произошедшие в Республике Казахстан. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам и в вашем лице всему братскому народу Казахстана в день общенационального траура в связи с многочисленными человеческими жертвам из числа мирного населения и представителей правоохранительных органов Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Глава Кыргызстана выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Он добавил, что Кыргызстан всегда будет поддерживать Казахстан как "доброго, надежного соседа и стратегического партнера".

"В это трудное время искренне желаю братскому народу Казахстана - стабильности, единства, мира и процветания", - заключил Жапаров.

Сегодняшний день, 10 января, объявлен Днем общенационального траура по погибшим в результате последних событий в Казахстане.

С новостями по ситуации в стране можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950247-sadyr-zhaparov-vyrazil-soboleznovaniya-tokaevu-i-rodnym-pogibshih-kazahstantsev/