На рынках "Алтын Орда" и "Барлык" в Алматы задержали 207 человек с оружием и боеприпасами

Задержания во время беспорядков в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Под председательством главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, сообщает официальный сайт Акорды.

Президенту доложили, что правоохранительные органы и Вооруженные силы принимают активные меры по дальнейшей стабилизации обстановки в стране. В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что факты неподчинения законным требованиям сил правопорядка и нападения на особо важные и стратегические объекты жестко пресекаются. В Алматы в ходе отработок рынков «Барлық» и «Алтын Орда» задержаны 207 человек. У них изъяты 5 угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

Фото: akorda.kz

В столице проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых обеспечиваются подворовой и поквартирный обходы, а также круглосуточное автопатрулирование. В целом по стране за нарушение режима чрезвычайного положения привлечено более 1,5 тыс. лиц.

Главе государства было доложено, что в настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.

Напомним, сегодня глава государства примет участие в онлайн-саммите ОДКБ, на котором будет обсуждаться ситуация в Казахстане. Встреча лидеров стан-участниц ОДКБ была инициирована Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950262-tokaev-provel-zasedanie-operativnogo-shtaba/