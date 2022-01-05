Погранслужба Кыргызстана сообщила, что ситуация на границе с Казахстаном стабильная

Флаг Кыргызстана. Фото: Abylai Saralayev\TASS via Getty Images

Погранслужба Кыргызстана сообщила, что продолжает работать в штатном режиме, передает 24kg.

Согласно сообщению Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, ситуация на границе стабильная. Они продолжают работать в штатном режиме, несмотря на протесты в городах Казахстана.

"Пропуск лиц, транспортных средств и грузов осуществляется в штатном режиме с учетом существующих ограничений, связанных с COVID-19. Кыргызстанская и казахстанская стороны не вводили никаких дополнительных ограничений по пропуску лиц, транспортных средств и грузов через границу", - говорится в сообщении ведомства.

Они добавили, что работают в усиленном режиме с 30 декабря прошлого года.

В связи с демонстрациями в городах страны, которые вспыхнули с начала года, президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о ведении режима ЧП в Мангыстауской области, Алматинской области и Алматы.

После ночных беспорядков в Алматы 190 человек обратились за медицинской помощью, семеро находится в реанимации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949896-pogransluzhba-kyrgyzstana-soobschila-chto-situatsiya-na-granitse-s-kazahstanom-stabilnaya/