Отбывающие срок вместе с Навальным рассказали об издевательствах над ним в колонии

Алексей Навальный. Кадр видео: YouTube-канал Алексей Навальный

Двое бывших заключенных, которые отбывали срок в одном отряде с Навальным, рассказали об издевательствах над политиком, передает телеканал "Дождь".

Отбывавшие срок в покровской колонии ИК-2 Нариман Османов и Евгений Бурак рассказали, что отряд специально создавался из заключенных к прибытию Навального.

"Нам, всему шестому отряду, сказали: баулы не надо [брать], легкие вещи возьмите. Сказали, что прорвало трубу. И нас всех, человек 45-50, во второй отряд [отправили]. Там все только что покрашено, в порядок приводили в спешке. На следующий день построили всех и опер назвал фамилии и сказал: эти остаются, остальные - быстро на выход. И все, больше не дали нам соприкасаться. <…> С каждым беседа проводится", - рассказывает Османов.

Заранее каждый из отряда был проинструктирован, что с оппозиционером разговаривать не надо. Нужно устроить ему полную изоляцию.

А когда Навальный попал в больницу из-за голодовки, завхоз отряда и дневальный подготовили фильм, в котором рассказали о якобы "нетрадиционной сексуальной ориентации" политического деятеля. Видеоролик показывали после отбоя на его день рождения 4 июня.

"Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации. [В фильме] он с кем-то здоровается, а потом показывают секс-сцены мужиков. То, что это [якобы] его соратники. <…> Глаза закрыты, два мужика, на кровати", - сказал Османов.

По словам другого экс-заключенного Евгения Бурака, в фильме показывали, как Навальный сфотографировался с каким-то парнем нетрадиционной ориентации. А после продемонстрировали неприемлемые снимки последнего.

Как рассказал Османов, после возвращения Навального из больницы первые три дня ему не давал спать специально подсаженный "угловой".

"Потом начал онанизмом заниматься. Он [Навальный] даже ногой [ударил], говорит, вы че, офигели вообще. <...> Всю ночь кто-то возле тебя отрыгивает, плюет, чтобы ты не заснул. Это происходило практически каждый день. Специально ему это сделали после больницы, чтобы он уже остепенился", - объяснил бывший заключенный.

Ранее Песков высказался об отбывающем срок Навальном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940587-otbyvayuschie-srok-vmeste-s-navalnym-rasskazali-ob-izdevatelstvah-nad-nim-v-kolonii/