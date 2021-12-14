Сбежавший из Кыргызстана экс-президент Акаев снова вернулся на родину

Аскар Акаев. Кадр из видео: youtube.com/Russia24TV

Источник в правоохранительных органах рассказал, что первый президент Кыргызстана вернулся на родину, передает Sputnik Кыргызстан.

Причина прибытия Аскара Акаева в страну не уточняется.

Ранее политический деятель уже приезжал в Кыргызстан 2 августа этого года. Сообщалось, что тогда причиной его визита стала дача показаний по делу о проекте "Кумтор". После прибытия его доставили в Государственный комитет национальной безопасности.

В тот день по окончании допроса Акаев вышел к журналистам и заявил, что желает помочь следствию, а также поблагодарил главу государства Садыра Жапарова.

Позже бывший президент Кыргызстана принес извинения народу страны за допущенные ошибки во время реализации проекта "Кумтор". Акаев решил вернуться на родину и дать показания, несмотря на то, что был объявлен в розыск.

Также в интервью "Российской газете" Аскар Акаев раскрыл причину, почему благодарен первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946862-sbezhavshiy-iz-kyrgyzstana-eks-prezident-akaev-snova-vernulsya-na-rodinu/