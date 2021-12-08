Сауле Омарова отказалась от должности главы управления в Минфине США

Сауле Омарова. Кадр из видео: C-Span

Уроженка Казахстана Сауле Омарова отозвала свою кандидатуру на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, президент США Джо Байден удовлетворил просьбу Омаровой об отзыве ее кандидатуры.

"Я удовлетворил просьбу Сауле Омаровой о снятии ее кандидатуры с выдвижения на должность руководителя Управления валютного контроля", - цитирует издание сообщение Байдена.

В заявлении говорится, что Омарова отозвала свою кандидатуру на высокий пост, поскольку "сочла свое дальнейшее выдвижение нецелесообразным".

Напомним, Белый дом официально выдвинул кандидатуру Сауле Омаровой на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения (Comptroller of the Currency) Минфина США в начале ноября.

Позже выяснилось, что 54-летняя женщина родилась и выросла в Казахстане, окончила МГУ, а после переехала в США. О том, какой была Омарова в школьные годы, рассказала директор школы в Уральске, где Сауле и училась.

Позже СМИ опубликовали сообщение о том, что в 1995 году Омарова украла из магазина несколько вещей, в том числе носки, обувь и одеколон, и была арестована. После этой новости Белый дом встал на защиту Омаровой, заявив, что она является "исключительно квалифицированным" специалистом. А ситуацию они назвали "недопониманием и запутанной ситуацией".

В середине ноября во время слушания в банковском комитете по утверждению кандидатуры Омаровой республиканцы раскритиковали ее и попытались уличить в приверженности идеям коммунизма. После этого несколько демократов в банковском комитете верхней палаты Конгресса отказались выступить за утверждение Омаровой на должность руководителя управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945804-saule-omarova-otkazalas-ot-dolzhnosti-glavy-upravleniya-v-minfine-ssha/