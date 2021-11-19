Уроженку Казахстана Сауле Омарову раскритиковали в сенате США за коммунистическое прошлое

Сауле Омарова. Кадр из видео: C-Span

Представители республиканской партии США подвергли критике протеже Байдена, передает C-Span.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден выдвинул кандидатуру уроженки Казахстана Сауле Омарову на должность руководителя управления валютного контроля минфина США. Многие из представителей республиканской партии воспротивились данному решению.

55-летняя Омарова родилась в Западно-Казахстанской области. Является выпускницей МГУ.

В четверг в сенате прошли слушания по рассмотрению ее кандидатуры на этот пост. Омарова должна была отвечать на вопросы официальных лиц. В ходе процедуры сенаторы решали, подходит ли ее кандидатура на эту должность. Результаты должны быть известны после итогового голосования.

В ходе слушаний республиканцы задавали ей вопросы касательно ее прошлого. А именно пытались выяснить, привержена ли она идеям коммунизма. В частности один из присутствующих сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди поинтересовался, является ли Омарова до сих пор частью "молодых коммунистов", подразумевая Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

Она ответила, что почти каждый родившийся в СССР так или иначе состоял в комсомоле и выходил оттуда по достижении определенного возраста. И отметила, что она не коммунистка и не привержена подобным идеям.

Другой республиканец Патрик Туми обвинил ее в радикальности идей, которые подвержены социалистическим взглядам. По его словам, назначение Омаровой является "пугающим". А также призвал проголосовать против ее кандидатуры.

На защиту уроженки Казахстана вступилась демократка Элизабет Уоррен. Она заявила, что все доводы и обвинения республиканцев не имеют ничего общего с ее "квалификацией и способностью выполнять свою работу".

Ранее республиканцы обвинили Омарову в краже вещей в 1995 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943018-respublikantsy-v-senate-ssha-raskritikovali-protezhe-baydena-urozhenku-kazahstana-saule-omarovu/