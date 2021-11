Белый дом выдвинул уроженку Казахстана на должность руководителя регулятора банков США

Сауле Омарова. Фото: nytimes.com

Белый дом официально выдвинул кандидатуру Сауле Омаровой на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения (Comptroller of the Currency).

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Номинация отправляется в Сенат: Сауле Т. Омарова из Нью-Йорка направляется на должность контролера денежного обращения сроком на пять лет", - говорится в сообщении Белого дома.

Управление контролера денежного обращения – англ. Office of the Comptroller of the Currency, является федеральным агентством Соединенных Штатов, сфера ответственности которого заключается в вопросах регулирования, учреждения и контроля деятельности банков. Штаб-квартира Управления контролера денежного обращения размещена в Вашингтоне (округ Колумбия), пишет Allfi.

Полномочия, предоставленные Управлению контролера денежного обращения, включают не только проверку и регулирование банковской деятельности, но также и право одобрить или отклонить новые устав, капитал, отделение или другое структурное изменение.

Еще в сентябре сообщалось, что президент США Джо Байден готов назначить профессора Корнельской школы права, уроженку Казахстана Сауле Омарову на высшую должность по надзору за национальными банками.

Омарова будет отвечать за контроль за деятельностью крупнейших банков США в качестве главы ключевого финансового регулятора. Она также установит правила, влияющие на деятельность начинающих компаний, занимающихся финансовыми технологиями, и криптовалютных фирм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940379-belyy-dom-vydvinul-saule-omarovu-na-dolzhnost-rukovoditelya-regulyatora-bankov-ssha/