СМИ: утверждение на пост в Минфине США уроженки Казахстана сочли невозможным

Сауле Омарова. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Ряд демократов в банковском комитете верхней палаты Конгресса отказались выступить за утверждение Сауле Омаровой на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США, передает Axios.

Пятеро демократов сообщили Белому дому, что не собираются поддерживать кандидатуру Омаровой, уроженки Казахстана. Они выразили опасения относительно той политики, которую она могла бы проводить. Как пишет издание, это может означать, что "ее назначение почти невозможно".

Несмотря на это, власти США по-прежнему поддерживает ее кандидатуру на эту должность, заявили в Белом доме.

"Сауле Омарова в высшей степени подходит для этой должности. С момента ее выдвижения с ней несправедливо обращались с неприемлемой травлей со стороны республиканцев, как будто сейчас эпоха Маккарти", – сказал один из чиновников Белого дома.

Ранее республиканцы во время слушания в банковском комитете по утверждению кандидатуры Омаровой раскритиковали ее и попытались уличить в приверженности идеям коммунизма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943877-smi-utverzhdenie-na-post-v-minfine-ssha-urozhenki-kazahstana-sochli-nevozmozhnym/