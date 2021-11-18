Уроженку Казахстана и протеже Байдена обвинили в краже вещей из магазина в 1995 году в США

Сауле Омарова. Фото: nytimes.com

Уроженка Казахстана Сауле Омарова была арестована в 1995 за кражу в магазине Висконсина, передает Mail Online.

Профессор Корнельского университета и ныне выдвинутая Белым домом в качестве кандидата на должность руководителя американского Управления контролера денежного обращения Сауле Омарова была замечена за кражей в июне 1995 года.

В магазине TJ Maxx в городе Мэдисон в штате Висконсин ее арестовали, когда она украла четыре пары обуви, два одеколона, два ремня и носки на сумму 214 долларов. Все это она спрятала в большую сумку, которую накрыла вещами.

Омарова пыталась заплатить за другие вещи в магазине, но не за те, что были спрятаны у нее в сумке.

Когда при выходе из магазина ее остановили сотрудники, она во всем созналась. Но обвинение позже было снято в соответствии с программой первого преступления, которая действовала в штате.

После этой новости Белый дом встал на защиту Омаровой, заявив, что она является "исключительно квалифицированным" специалистом. А ситуацию они назвали "недопониманием и запутанной ситуацией".

Выдвижение Омаровой вызвало споры среди республиканцев. Последние обвиняли ее в коммунистических связях. Она училась в МГУ, получая стипендию имени Ленина. А также во время учебы там написала диссертацию на тему "Экономический анализ Карла Маркса и теория революции в столице", которую сейчас пытаются получить республиканцы.

Сенатор от штата Теннесси Билл Хагерти назвал ее "марксисткой" и приверженкой социализма.

"Выбор президента Байдена в качестве регулятора банковской деятельности - это марксистский ученый, который хочет разрушить американский банковский и энергетический секторы и внедрить социализм в Соединенных Штатах, еще раз доказав, что этот Белый дом обязан радикальным левым элементам Демократической партии", - сказал Хагерти.

Данная новость была опубликована в СМИ прямо перед первым слушанием в Банковском комитете Сената в четверг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942745-urozhenku-kazahstana-i-protezhe-baydena-obvinili-v-krazhe-veschey-iz-magazina-v-1995-godu-v-ssha/