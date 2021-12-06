Лукашенко рассказал, что случилось бы с Беларусью, если бы к власти пришла оппозиция

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images/ Mikhail Svetlov / Contributor

Лукашенко предположил, что могло бы случиться с возглавляемой им страной, если бы к власти пришла оппозиция, передает его официальный сайт.

По словам белорусского лидера, случись такое, страны бы уже давно не существовало.

"Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то конституцию", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что при современных условиях в мире нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики и не исключил проведение досрочных выборов в Беларуси после принятия обновленной Конституции страны.

Также мы писали, что белорусский президент заявил, что у Минска и Москвы нет пределов интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945510-lukashenko-rasskazal-chto-sluchilos-by-s-belarusyu-esli-by-k-vlasti-prishla-oppozitsiya/