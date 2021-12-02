Лукашенко заявил, что не собирается уходить из большой политики

Александр Лукашенко. Кадр из видео: Telegram/РИА Новости

Лукашенко не исключил возможности увеличения белорусской армии в будущем, передает РИА Новости.

На данный момент численность армии Беларуси насчитывает 65 тыс. человек. Планируется увеличить это число еще на пять тысяч.

"У нас сейчас 65 тысяч, ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам "прикрывать" юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить", - сказал Лукашенко.

Существенно увеличивать численность страна пока не планирует.

"Мы наращивать вооруженные силы в Беларуси не планируем, нам достаточно этого. Здесь же вопрос еще и экономический (в целесообразности - ред.), дорастить численность - не проблема", - сказал президент Лукашенко.

Он раскритиковал поведение западных стран, которые пытаются "удушить" страну. Политик подчеркнул, что в значительной степени это из-за дружеских отношений Беларуси с Россией.

"Они (Запад – ред.) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее", - заявил президент Беларуси.

Кроме того, Лукашенко не собирается уходить из большой политики.

"Честно тебе, я клянусь! Я об этом не думаю, потому что я не собираюсь уходить от той большой политики, которая сегодня у нас с тобой перед глазами, к сожалению, тяжелая", - сказал он.

В конце декабря Лукашенко и Путин проведут переговоры. Они обсудят текущие события и планы на следующий год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944948-lukashenko-zayavil-chto-ne-sobiraetsya-uhodit-iz-bolshoy-politiki/