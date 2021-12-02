Лукашенко не исключает проведение досрочных президентских выборов в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото: belta.by

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси, возможно, состоятся досрочные президентские выборы после принятия обновленной Конституции, передает РИА Новости.

По словам президента Беларуси, согласно новым поправкам, которые будут приняты в следующем году, президентские выборы могут пройти раньше срока.

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы. <…> На основании, что президент так решит, или в переходных положениях Конституции будут закреплены иные сроки выборов", – отметил Лукашенко.

Однако он исключил возможность проведения президентских выборов летом 2022 года

"Нет. Нет, это будет видно. Нам до президентских выборов три года примерно, — четыре", – добавил глава Беларуси.

Как пояснил Лукашенко, после принятия обновленной Конституции пройдут выборы всех органов власти.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска нет пределов интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944926-lukashenko-ne-isklyuchaet-provedenie-dosrochnyh-prezidentskih-vyborov-v-belarusi/