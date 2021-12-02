"Никаких пределов": Лукашенко оценил потенциал интеграции с Россией

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска нет пределов интеграции, передает РИА Новости.

"Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет", – отметил глава Беларуси.

Касательно возможности создания единой валюты России и Беларуси, Лукашенко сказал, что пока Москва и Минск к этому не подошли.

"Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать", – добавил он.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну на границе Беларуси и Евросоюза, используя миграционный кризис. По его словам, США преследуют цель – приблизиться к России, но им мешает Беларусь, через которую они "пока переступить не могут".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944852-nikakih-predelov-lukashenko-otsenil-potentsial-integratsii-s-rossiey/