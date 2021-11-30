Группа женщин в Афганистане устроила акцию протеста около одной из кабульских школ

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Группа женщин вышла на протесты в столице Афганистана, передает ТАСС.

СМИ сообщили, что некоторые из женщин устроили протесты рядом с одной из школ в Кабуле. Они осудили действия "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) в отношении образования для девочек и потребовали разрешить им посещать школы наравне с мальчиками.

Помимо этого демонстрантки открыто выразили недовольство новым правилом, согласно которому женщинам нельзя появляться на телевидении.

Напомним, один из лидеров "Талибана" попросил у международных благотворительных организаций помощь. По его словам, жителям страны угрожает голод. Он попросил американское правительство разморозить 10 миллиардов долларов, доступ к которым был заблокирован после прихода боевиков к власти в августе.

Также талибы заявили, что не планируют закрывать посольства Афганистана в других странах, но внесут некоторые изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944678-gruppa-zhenschin-v-afganistane-ustroila-aktsiyu-protesta-okolo-odnoy-iz-kabulskih-shkol/