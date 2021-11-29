Лидер талибов запросил международную помощь из-за угрозы голода в Афганистане

Солдат. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Действующее правительство Афганистана запросило международную помощь, передает DW.

Один из лидеров "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) Мулла Мухаммед Хасан Ахунд призвал международные благотворительные организации не оставаться в стороне и помочь предотвратить голод в стране. Об этом он заявил в своем телеобращении.

Ахунд был назначен талибами премьер-министром страны.

"Мы стараемся как можно больше решать проблемы людей. Мы работаем сверхурочно в каждом отделе", - сказал Ахунд.

Он также обвинил во всех бедах, с которыми сейчас столкнулся Афганистан, бывшее правительство Афганистана. По его словам, сейчас они направили силы на борьбу с коррупцией.

Премьер-министр Афганистана призвал США разморозить 10 миллиардов долларов, которые были заблокированы после захвата власти боевиками в августе.

Напомним, Трамп заявил, что сохранил бы американское присутствие в Афганистане на одной из баз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944365-lider-talibov-zaprosil-mezhdunarodnuyu-pomosch-iz-za-ugrozy-goloda-v-afganistane/