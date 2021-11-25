Талибы заявили, что не планируют закрывать посольства Афганистана в других странах

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Представитель "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) заявил, что они не планируют закрывать афганские посольства в других странах, передает ТАСС.

"Мы не собираемся закрывать посольства. Но как правительство мы, конечно, переведем часть дипломатов из одного посольства в другое или переведем их в МИД в Кабуле. Это нормально", - говорит постпред Афганистана при ООН Мохаммад Сохаил Шахин.

Все остальные афганские дипломаты продолжат работу, но при условии, что продолжат служить афганскому народу и новому правительству.

Тем временем официальные лица Японии заявили, что пока не планируют на данный момент возобновлять работу своего посольства в Афганистане.

"Вопрос о возобновлении работы посольства обсуждался с представителями талибов. Однако сейчас у нас нет конкретных планов по возобновлению работы японского посольства в Кабуле", - утверждает генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

С 21 по 24 ноября посол Японии Такаси Окада пробыл в Афганистане с официальным визитом. Там он встретился с представителями "Талибана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943871-taliby-zayavili-chto-ne-planiruyut-zakryvat-posolstva-afganistana-v-drugih-stranah/