Врачи выявили у Михаила Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Консилиум врачей, которые занимаются мониторингом лечения Михаила Саакашвили, выявили у него посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Как пишет ТАСС, о диагнозе экс-президента Грузии журналистам сообщила глава организации "Эмпатия" Мариам Джишкариани.

"По предварительным результатам, о которых мы можем уже говорить, у пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия.

Наблюдается также и неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет также об энцефалопатии Вернике, что является результатом голодовки", - сказала Джишкариани.

Спикер подчеркнула, что Саакашвили нуждается в стационарном и реабилитационном лечении.

Напомним, 21 ноября сообщалось о том, что экс-президент Грузии снова начал есть после более чем месячной голодовки.

23 ноября адвокат Михаила Саакашвили заявил о том, что его пытали во время пребывания в грузинской тюрьме.

Накануне бывший глава публично выступил впервые с тех пор, как вернулся в Грузию. В своей речи он рассказал о причинах этого поступка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944524-vrachi-vyyavili-u-mihaila-saakashvili-posttravmaticheskoe-stressovoe-rasstroystvo/