Адвокат заявил о пытках Саакашвили в тюрьме

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Адвокат Михаила Саакашвили Дмитрий Садзаглишвили заявил, что бывший президент Грузии подвергался пыткам в Глданской тюрьме, передает РИА Новости.

По словам правозащитника, здоровье Сакаашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки и "нечеловеческого отношения".

"Он политический заключенный, после пыток и нечеловеческого обращения в нормальной стране дали бы возможность свободного лечения... Это возможно юридически. В нормальных странах в таких случаях также возможно полное освобождение. Как жертва пыток он должен быть освобожден и иметь право лечится в свободной обстановке", – заявил Садзаглишвили.

Накануне экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую объявил больше месяца назад.

Еще раньше Михаил Саакашвили упал в обморок в тюремной больнице после встречи с адвокатами. Через некоторое время его состояние стабилизировалось, и экс-президента Грузии перевели в реанимацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943427-advokat-zayavil-o-pytkah-saakashvili-v-tyurme/