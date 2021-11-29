Саакашвили впервые будет присутствовать на судебном процессе после задержания

Михаил Саакашвили. Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

Бывший президент Грузии будет присутствовать на судебном процессе по делу о разгоне митинга, передает Telegram-канал Sputnik Грузия.

Первое слушание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года состоялось 10 ноября. Но Саакашвили не был допущен на процесс в целях безопасности. Сообщается, что пока бывший президент Грузии еще не присутствовал ни на одном из судебных слушаний после ареста.

Как сообщил оппозиционный телеканал Formula, машина пенитенциарной службы Грузии покинула территорию военного госпиталя. Там сейчас находится Михаил Саакашвили. Но при этом никаких официальных заявлений касательно этих слухов пока сделано не было.

Напомним, после встречи с адвокатами в тюремной больнице бывший президент Грузии упал в обморок. Его перевели в отделение реанимации, где состояние политика стабилизировалось. Он прекратил голодовку, которую объявил более месяца назад.

Также мы писали, что адвокат Саакашвили сообщил, что политический деятель подвергался пыткам в Глданской тюрьме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944391-saakashvili-vpervye-budet-prisutstvovat-na-sudebnom-protsesse-posle-zaderzhaniya/