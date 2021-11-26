Лукашенко посетил центр с нелегальными мигрантами на границе с Польшей

Мигранты на белорусско-польской границе. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Беларуси лично прибыл в логистический центр "Брузги", где сейчас находятся нелегальные мигранты, передает БелТа.

Лукашенко прибыл туда вместе с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо. Там он встретился с представителями Красного креста.

Также белорусский президент посетил пункт, где мигрантам раздают пищу. Лукашенко поинтересовался, всем ли хватает еды.

Отмечается, что в центре "Брузги", расположенном на белорусско-польской границе, для беженцев были созданы необходимые условия. Развернута полевая баня. При необходимости людям оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, помимо питания, им еще предоставляется гуманитарная помощь и необходимые бытовые условия.

Тем временем мигранты, которые на данный момент находятся в польском центре для иностранцев, подняли бунт. Сотни беженцев перед зданием начали портить оборудование, разбили стекла. Они заявили, что их первоначальной целью прибытия в ЕС была Германия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944131-lukashenko-posetil-tsentr-s-nelegalnymi-migrantami-na-granitse-s-polshey/