Президента Чехии Милоша Земана доставили в больницу с COVID-19

Милош Земан. Фото: Getty Images/Mikhail Svetlov / Contributor

Президент Чехии только вчера, 25 ноября, был выписан из Центрального военного госпиталя в Праге. Однако во второй половине дня его снова госпитализировали в больницу с положительным тестом на коронавирус.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек подтвердил, что Земан сдал тест на коронавирус и результат положительный.

CNN Prima News пишет, что Милош Земан недавно ревакцинировался от COVID-19.

"Я не могу подтвердить, что он болен. Я обязан соблюдать врачебную тайну. Но могу подтвердить, что президента переводят в военный госпиталь", - заявил врач Борис Штястны.

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек также сообщил, что после консультации с лечащим врачом Мирославом Заворалом было принято решение госпитализировать Земана в ЦВГ, откуда он был выписан в первой половине дня.

Тем временем правительство Чехии с 26 ноября вводит в стране режим чрезвычайного положения на фоне увеличения количества больных COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944059-prezidenta-chehii-milosha-zemana-dostavili-v-bolnitsu-s-covid-19/