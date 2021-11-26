Врач рассказал, как COVID-19 сказывается на псориазе

Иллюстративное фото: pixabay.com

Врач рассказал, что коронавирусная инфекция усугубляет течение псориаза, передает РИА Новости.

"Спешу развеять страх перед прививкой. Псориаз сам по себе не является противопоказанием к вакцинации от COVID-19. Многие из моих пациентов вакцинировались и не получили обострения болезни на коже. Перед прививкой надо обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом-дерматологом", - говорит главврач многопрофильной израильской клиники "Алодерм", дерматолог Алексей Семочкин.

Вакцинацию от COVID-19 не стоит делать при обострении псориатического процесса. Эту стадию может определить только врач, поэтому нужно предварительно проконсультироваться с ним.

При этом всевозможные мази будут только заглушать псориаз. Даже если внешне все будет выглядеть хорошо, в целом напряженность они не снимают.

"Внешне все может выглядеть очень не плохо, но не стоит забывать, что при отсутствии адекватного лечения, все эти меры эффективны лишь в короткий промежуток времени. Вакцина безусловно взаимодействует с иммунной системой организма, а значит при прогрессирующей стадии псориаза усилит обострение", - объяснил Семочкин.

Он отметил, что некоторые из недугов, включая COVID-19, могут усугубить течение псориаза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1944031-vrach-rasskazal-kak-covid-19-skazyvaetsya-na-psoriaze/