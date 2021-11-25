Президента Чехии Милоша Земана выписали из госпиталя

Милош Земан. Фото: GEORG HOCHMUTH/APA/AFP via Getty Images

Глава Чехии Милош Земан был выписан из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где он находился на лечении больше месяца, передает РИА Новости.

Милоша Земана госпитализировали на карете "скорой" в ЦВГ 10 октября.

В четверг, 25 ноября, его выписали и перевезли в загородную резиденцию "Ланы". Там он будет проходить курс домашнего лечения.

Как пишет издание, хирург Павел Пафко, один из лечащих врачей президента Чехии, заявил, что Земан страдает циррозом печени, кроме этого, в его желудок введен зонд для кормления.

После госпитализации Земана в Чехии заявили, что глава страны не может исполнять свои обязанности. Поэтому сенат обсудит возможность передачи президентских полномочий.

Врачи президента Чехии также сказали, что он не может выполнять свои должностные обязанности из-за проблем со здоровьем. Долгосрочный прогноз относительно состояния здоровья Земана "крайне неопределенный", а возможность его возвращения к работе в ближайшие недели - "маловероятна", сообщили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943938-prezidenta-chehii-milosha-zemana-vypisali-iz-gospitalya/