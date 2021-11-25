Более 40 человек были задержаны во время протестов в Турции после обвала лиры

Протестующие вышли на улицы Стамбула. Фото: BULENT KILIC/AFP via Getty Images

Более 40 человек были задержаны полицейскими во время демонстраций в крупном турецком городе, передает Duvar.

Полиция Стамбула применила силу в отношении вышедших на улицы демонстрантов. Протестующие после обвала турецкой лиры требовали отставки правительства и выкрикивали различные лозунги.

Демонстранты собрались в районе Кадыкей и протестовали против повышения цен. Произошли столкновения с полицейскими. Были задержаны примерно 30 человек. Также полиция применила силу против нескольких журналистов.

Таким образом, местное правительство месяц запретило выходить на массовые шествия в районах Кадыкей и Авджылар.

Также сообщается, что в районе Стамбула Бейликдюзю были задержаны 10 человек.

Напомним, лидеры оппозиционных партий Турции потребовали от Реджепа Тайипа Эрдогана провести досрочные выборы. Турецкий глава эту затею отклонил.

А американская компания Apple временно приостановила продажи в этой стране после обвала лиры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943831-bolee-40-chelovek-byli-zaderzhany-vo-vremya-protestov-v-turtsii-posle-obvala-liry/