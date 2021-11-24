Стихийные акции протеста прошли в Турции после обвала лиры

Протесты в Турции. Фото: halktv.com

Жители нескольких городов Турции вышли на акции протеста после обвала турецкой лиры, передает Halk TV.

В Стамбуле и Анкаре прошли стихийные акции протеста из-за рекордного обвала турецкой лиры, которая упала с 11,40 до 13,46 лир за доллар. На эту ситуацию могло повлиять недавнее выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который высказался о снижении учетной ставки.

Издание пишет, что протестующие скандировали лозунги "Правительство в отставку". Некоторые их них даже несли транспаранты с требованиями отстранить от работы правящую партию.

Демонстрантам пытались помешать правоохранительные органы, в итоге протесты переросли в стычки с полицией.

Среди протестующих были студенты университетов, которые также выкрикивали лозунги и били в кастрюли и сковородки.

Власти Турции пока не сообщают об арестах, но, по данным издания, полиция задержала одного из студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943626-stihiynye-aktsii-protesta-proshli-v-turtsii-posle-obvala-liry/