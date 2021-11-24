Демонстранты в Турции потребовали отставки правительства после обвала лиры

Демонстранты на улицах Стамбула. Скриншот: Twitter/Burcu Yildirim

Вышедшие на митинги в крупных городах Турции потребовали отставки правительства, передает Cumhuriyet.

В Стамбуле и Анкаре прошли акции протесты в связи с рекордным падением турецкой лиры, которая упала до 13,46 лир за доллар. Демонстранты потребовали отставки действующего правительства и правящей Партии справедливости и развития.

Во время протестов люди вышли на балконы своих домов и шумели, используя кастрюли и сковороды.

На опубликованных в Интернете видеороликах слышно, как толпа демонстрантов в Стамбуле скандирует "Правительство - в отставку!" Толпу пытается сдержать полиция.

Протестующие также столпились перед зданием Центрального банка. В руках у них плакаты с лозунгом "Вы выполнили свою работу плохо, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку".

Полиция оградила район Таксим в Стамбуле, чтобы митингующие не смогли туда прорваться. Некоторые вступили в конфликт со стражами порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943671-demonstranty-v-turtsii-potrebovali-otstavki-pravitelstva-posle-obvala-liry/