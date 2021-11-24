"Туристам это выгодно": живущая в Турции казахстанка высказалась о ситуации с курсом лиры

Сабира Деко. Фото: из личного архива

Казахстанка Сабира Деко почти месяц живет в Стамбуле. По словам девушки, ситуация с обвалом лиры сильно пошатнула позиции местного бизнеса, но благоприятно сказалась на туристах. По словам Сабиры, гражданам других стран сейчас будет очень выгодно посещать Турцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабира Деко переехала в Стамбул в начале ноября. Ранее девушка жила в Москве. По словам казахстанки, ее сразу удивили цены в самом крупном городе Турции. Особенно, в сравнении с предыдущим местом жительства.

"На прошлой неделе я была в кафе и заплатила по счету порядка 1200-1300 тенге. В Казахстане только чашка кофе стоит 1500 тенге. А здесь и кофе, и десерт.

Как правило, я расплачиваюсь везде безналичным расчетом и несмотря на то, что мои платежи конвертируются в лиру, после падения курса турецкой нацвалюты, я все равно осталась в выигрыше. Потому что по сравнению с лирой тенге вырос. Раньше одна лира была равна 44 тенге. Сейчас - 34 тенге", - говорит Сабира.

Девушка рассказывает, что ее друзья среди местных жителей были недовольны экономической ситуацией в стране задолго до ситуации с падением курса валюты.

"Очень многих пошатнула пандемия и карантинные ограничения. Туристов не было. А заработок очень многих турецких граждан связан именно с туризмом. Падение валюты - это второй серьезный удар по бизнесу и финансовому благосостоянию граждан.

Например, мой знакомый занимается импортом подсолнечного масла. Естественно, расчет с зарубежными партнерами идет в долларах. Сейчас один литр масла обходится ему в два доллара. Это очень дорого. И в такой ситуации оказались очень многие. Потому что турецкие бизнесмены закупают много товаров за рубежом", - говорит Сабира.

Казахстанка считает, что для туристов сейчас настанет самое благоприятное время для посещения Турции.

"Турция и так всегда славилась очень высоким сервисом и качеством услуг. А теперь, в усложнившейся экономической ситуации, конкуренция за туриста вырастет. Каждый бизнесмен будет стараться дать больше, чем его конкурент. Турист в любом случае получит качественное обслуживание. Тем более, по гораздо более выгодной цене", - говорит Сабира.

Что касается беспорядков, которые начались в стране после обвала курса валюты, то по словам Сабиры, она не была их свидетелем, потому что живет в достаточно престижном районе Стамбула, находиться в котором безопасно. Кроме того, по словам девушки, многие ее знакомые говорят, что беспорядки не будут долгими. Поскольку многие люди в Турции очень религиозны, а религия учит смирению.

"Эта ситуация никак не повлияла на мое желание и дальше жить в Турции. Я чувствую себя здесь в безопасности. Мне очень нравится город и люди. Жители Стамбула очень приветливые и чем-то похожи на казахстанцев. Все-таки восточный менталитет дает о себе знать.

Что касается экономической ситуации, то она тоже не вызывает у меня беспокойства. Все-таки я из Казахстана и меня не удивишь колебанием курса валюты", - говорит Сабира Деко.

Как сообщила другая казахстанка, живущая в Стамбуле, Индира Кая, цены на продукты в магазинах взлетели, в некоторых из них установили ограничения на продажу подсолнечного масла, муки и кофе - не более одной единицы товара в одни руки.

Напомним, во вторник, 23 ноября, турецкая лира обновила антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Это стало крупнейшим падением лиры за последние 20 лет.

После этого в Стамбуле и Анкаре начались массовые беспорядки и масштабные акции протеста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943734-turistam-eto-vygodno-zhivuschaya-v-turtsii-kazahstanka-vyskazalas-o-situatsii-s-kursom-liry/