Подозреваемому в наезде на рождественский парад в США грозит пожизненный срок

Даррел Брукс в зале суда. Фото: Mark Hoffman-Pool/Getty Images

В американском штате Висконсин подозреваемому в наезде на рождественскую процессию в городе Уокешо предъявили обвинение, передает CBS.

39-летнего Даррела Брукса обвиняют в умышленном убийстве первой степени. Прокуратура запросила признать мужчину виновным по каждому из пяти пунктов обвинения.

Издание пишет, что суд установил для подозреваемого залог в размере пяти миллионов долларов. Кроме того, ему грозит пожизненное заключение.

"Окружной прокурор Уокешо Сьюзан Оппер запросила залог в размере 5 миллионов долларов, сославшись на серьезность обвинений и криминальное прошлое Брукса", – говорится в материале.

Предварительное судебное заседание назначено на 14 января 2022 года.

Согласно данным издания, в результате происшествия погибли шесть человек, 62 человека получили ранения, некоторых из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, автомобиль на большой скорости въехал в рождественскую процессию в США. Предполагается, что водитель автомобиля во время наезда на толпу сбегал с другого места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943650-podozrevaemomu-v-naezde-na-rozhdestvenskiy-parad-v-ssha-grozit-pozhiznennyy-srok/