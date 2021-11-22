Подозреваемый в наезде на рождественский парад в США оказался преступником

Дэррел Брукс. Фото: кадр из видео

Предполагаемым водителем внедорожника, который совершил наезд на рождественский парад в штате Висконсин, может быть Дэррел Брукс, преступник, недавно вышедший на свободу.

Как передает Telegram-канал Mash, Дэррел Брукс является рэпером под ником MathBoi Fly. Один из своих клипов он снял на фоне автомобиля, который похож на внедорожник с происшествия в штате Висконсин.

Отмечается, что 39-летний Брукс был осужден за домашнее насилие. Накануне его освободили под залог в 1000 долларов.

Издание Heavy пишет, что журналистам удалось прослушать переговоры полиции и узнать имя владельца водительских прав, найденных в машине с места происшествия. Однако сами правоохранительные органы официально не называли имя подозреваемого.

В результате наезда автомобиля на рождественскую процессию в американском штате Висконсин погибли пять человек, более 40 человек получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943354-podozrevaemyy-v-naezde-na-rozhdestvenskiy-parad-v-ssha-okazalsya-prestupnikom/