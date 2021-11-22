Автомобиль на большой скорости въехал в рождественскую процессию в США

Место происшествия, штат Висконсин. Фото: Jim Vondruska/Getty Images

В американском штате Висконсин внедорожник въехал в рождественский парад. Десятки человек получили ранения, сообщает CBS.

Как сообщает издание, красный автомобиль на высокой скорости сбил ограждение и скрылся с места происшествия. Отмечается, что водитель внедорожника уже находится под стражей.

По данным телеканала, 11 взрослых и 12 детей получили ранения, есть погибшие, но власти пока не называют их точное количество.

"В настоящее время мы не будем публиковать информацию о погибших, поскольку мы работаем над информированием близких", – сказал начальник полиции города Уокешо.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры и не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Ранее в американском штате Миннесота мужчина въехал в толпу протестующих. В результате инцидента скончалась женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943246-avtomobil-na-bolshoy-skorosti-vehal-v-rozhdestvenskuyu-protsessiyu-v-ssha/