Пять человек погибли при наезде автомобиля на рождественскую процессию в США

Место происшествия, штат Висконсин. Фото: Jim Vondruska/Getty Images

По данным полиции, пять человек погибли, свыше 40 пострадали при наезде внедорожника на рождественский парад в американском штате Висконсин.

Как сообщил источник издания CBS News, знакомый с деталями следствия, возможно, водитель автомобиля во время наезда на толпу сбегал с другого места происшествия.

К данному расследованию также подключены специалисты ФБР.

Начальник полиции Дэн Томпсон заявил, что время задержания автомобиля полицейские начали стрельбу, но раненых нет.

По данным Архиепископии Милоуки, среди раненых есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

CNN передает, что президент США Джо Байден уже проинформирован о произошедшем в штате Висконсин.

Издание со ссылкой на местную больницу пишет, что три человека находятся в критическом состоянии, четверо поступили с тяжелыми ранениями и шесть человек - в удовлетворительном состоянии.

В американском штате Висконсин автомобиль на большой скорости въехал в рождественскую процессию. Ранее сообщалось, что 11 взрослых и 12 детей получили ранения в результате происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1943304-pyat-chelovek-pogibli-pri-naezde-avtomobilya-na-rozhdestvenskuyu-protsessiyu-v-ssha/