Индия сообщила о наименьшем количестве заболевших COVID-19 второй день подряд

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В Индии зафиксировали наименьшее количество заболевших с мая прошлого года, передает РИА Новости.

"7579 новых случаев за последние 24 часа, наименьшие показатели за 543 дня", - говорится в сообщении министерства здравоохранения Индии.

Ранее ведомство сообщило о 8,48 тыс. новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки в Индии скончались 249 человек, вылечились 12,5 тыс. пациентов.

Кроме того, представители индийского Минздрава сообщили, что число людей, которые на данный момент лечатся от COVID-19, снизилось до 113,5 тыс. Это является самым низким показателем за последние 536 дней.

Всего с начала пандемии в Индии было зафиксировано 34,5 млн случаев заболевания и 466 тыс. летальных исходов.

Напомним, разработанная в Индии вакцина от коронавирусной инфекции Covaxin показала эффективность в 77,8 процентов.

А в конце октября стало известно, что в Индии было введено более одного миллиарда доз вакцины от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943493-indiya-soobschila-o-naimenshem-kolichestve-zabolevshih-covid-19-vtoroy-den-podryad/