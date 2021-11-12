Индийская вакцина Covaxin показала эффективность в 77,8 процентов

Вакцинация в Индии. Фото: PRAKASH SINGH/AFP via Getty Images

Вакцина Covaxin от коронавируса, разработанная в Индии, эффективна на 77,8 процентов по итогам третьей фазы исследований, говорится в статье в научном журнале The Lancet.

Разработчики отметили, что препарат Covaxin, использующий технологию инактивированного вируса, "вызывает устойчивый ответ антител" спустя две недели после получения двух компонентов.

"Эффективность против любой степени тяжести COVID-19 с началом через 14 дней после второй вакцинации составила 77,8%, а эффективность против тяжелой формы COVID-19 составила 93,4%. Эффективность против бессимптомного COVID-19 была 63,6%. Наш предварительный анализ показал эффективность 65,2% против штамма "дельта", но необходимы дальнейшие исследования для подтверждения клинической эффективности против этого штамма и других", - говорится в публикации.

В испытании вакцины добровольно участвовали 24 419 человек в возрасте от 18 до 97 лет с ноября 2020 года по май 2021 года в Индии. Согласно результатам исследования, вакцина доказала свою эффективность против COVID-19, предотвращая симптоматическое заболевание, уменьшая тяжесть болезни и необходимость госпитализации.

Ранее Индия ввела более 1 миллиарда доз вакцины против COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1941949-indiyskaya-vaktsina-covaxin-pokazala-effektivnost-v-778-protsentov/