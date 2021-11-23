Премьер Бельгии изолировался после встречи с французским коллегой

Жан Кастекс и Александр де Кроо. Фото: POOL ERIC LALMAND/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Премьер Бельгии и еще четыре министра ушли на карантин после встречи с премьером Франции, у которого был выявлен коронавирус, передает RTBF.

Отмечается, что Александр де Кроо встречался с Жаном Кастексом в рамках совместного заседания по безопасности.

"Он приостановил свою деятельность и будет находиться на карантине до получения результатов теста, который сдаст в среду", – говорится на сайте телеканала.

Кроме того, на карантине также будут находиться главы МВД, МИД, минобороны и юстиции Бельгии, которые присутствовали на встрече с французским премьером.

Советник премьера Бельгии Франсуа Байли добавил, что на заседании "соблюдались все действующие санитарные нормы, однако во время рабочей встречи подавался обед".

Накануне Франция заявила о стремительном начале пятой волны COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943452-premer-belgii-izolirovalsya-posle-vstrechi-s-frantsuzskim-kollegoy/