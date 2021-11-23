Премьер Бельгии изолировался после встречи с французским коллегой

Премьер Бельгии и еще четыре министра ушли на карантин после встречи с премьером Франции, у которого был выявлен коронавирус, передает RTBF.
Отмечается, что Александр де Кроо встречался с Жаном Кастексом в рамках совместного заседания по безопасности.
"Он приостановил свою деятельность и будет находиться на карантине до получения результатов теста, который сдаст в среду", – говорится на сайте телеканала.
Кроме того, на карантине также будут находиться главы МВД, МИД, минобороны и юстиции Бельгии, которые присутствовали на встрече с французским премьером.
Советник премьера Бельгии Франсуа Байли добавил, что на заседании "соблюдались все действующие санитарные нормы, однако во время рабочей встречи подавался обед".
Накануне Франция заявила о стремительном начале пятой волны COVID-19.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943452-premer-belgii-izolirovalsya-posle-vstrechi-s-frantsuzskim-kollegoy/