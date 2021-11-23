Врач назвал способы проверить, выздоровел ли человек полностью от COVID-19

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Врач рассказал о способах проверить, выздоровел ли человек от COVID-19 полностью, передает Sputnik Россия.

Отрицательный тест на COVID-19, как оказалось, не гарантирует полное выздоровление человека. По словам врача Сергея Нетесова, сначала необходимо сдать пробу из носоглотки, а потом уже анализ крови.

"Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания, – ред.), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь - когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, - ред.) уже нет", - говорит доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов.

Кроме того, желательно сдать тест на уровень антител. Если замечен высокий уровень IgG и отсутствие IgM, то значит острая инфекция прошла примерно месяц назад. Но если показатель IgM все еще высокий, это означает, что коронавирус продолжает циркулировать в организме.

"Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник. Тогда, если вирус еще в организме циркулирует, то образование антител класса IgM им стимулируется", - говорит Нетесов.

Он напомнил о необходимости вовремя вакцинироваться от COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1943424-vrach-nazval-sposoby-proverit-vyzdorovel-li-chelovek-polnostyu-ot-covid-19/