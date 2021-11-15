Лукашенко и Путин обсудили "мерзопакостное" поведение США и НАТО

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Президент Беларуси назвал "мерзопакостным" поведение американцев и НАТО в Черном море, передает официальный сайт белорусского главы.

"Посмотрите, что в Черном море делается. Вот мы с Президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Черном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения", - сказал Лукашенко во время встречи с рабочей группой по доработке проекта Конституции.

Ранее Лукашенко обвинили в стимулировании роста нелегальной миграции, чтобы спровоцировать кризис на восточной границе Евросоюза. По их словам, президент Беларуси делает это в ответ на наложенные западом санкции.

Правительство Беларуси неоднократно отрицало эти утверждения.

Также мы писали, что Владимир Путин в одном из последних интервью высказался о кризисе на белорусско-польской границе. Он подчеркнул, что Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942273-lukashenko-i-putin-obsudili-merzopakostnoe-povedenie-ssha-i-nato/