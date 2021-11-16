Лукашенко раскрыл детали переговоров с Меркель о ситуации на границе

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images/ Mikhail Svetlov / Contributor

Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель, который состоялся в понедельник вечером, передает Sputnik Беларусь.

Разговор продолжался 50 минут. Приоритетным вопросом беседы были сложившиеся обстоятельства на белорусско-польской границе. Лукашенко внес предложение по развязке ситуации, которое стороны договорились пока не разглашать.

В свою очередь, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудит вопрос с нелегальными мигрантами с представителями ЕС. После этого вновь состоится диалог с Лукашенко.

"Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей", - сказал президент Беларуси.

Он предупредил, что в случае агрессии белорусские силы имеют "план противодействия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942444-lukashenko-raskryl-detali-peregovorov-s-merkel-o-situatsii-na-granitse/