Лукашенко раскрыл детали переговоров с Меркель о ситуации на границе

Лукашенко раскрыл подробности телефонного разговора с Меркель, который состоялся в понедельник вечером, передает Sputnik Беларусь.
Разговор продолжался 50 минут. Приоритетным вопросом беседы были сложившиеся обстоятельства на белорусско-польской границе. Лукашенко внес предложение по развязке ситуации, которое стороны договорились пока не разглашать.
В свою очередь, исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель обсудит вопрос с нелегальными мигрантами с представителями ЕС. После этого вновь состоится диалог с Лукашенко.
"Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна - ни Европейскому союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого ни хотелось, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тыс. вооруженных людей", - сказал президент Беларуси.
Он предупредил, что в случае агрессии белорусские силы имеют "план противодействия".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942444-lukashenko-raskryl-detali-peregovorov-s-merkel-o-situatsii-na-granitse/